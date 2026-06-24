今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【密着】迫り来る足音テチテチ特殊部隊に包囲された主の末路』という鳥馬鹿メラさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）テチテチ大行進からの、最後のトンズラに草不可避ww🐾 コメントで一緒に癒やされていってね！﻿ 4羽のオカメインコと暮らす投稿者の鳥馬鹿メラさん。座っていると、1羽のオカメちゃんがぴょこんと脚の上に。1番乗りのこ