21日、霧島市の温泉施設で、田中嶺臣ちゃん（5）が行方不明となっています。警察と消防は、24日も約60人態勢で捜索を行う予定でしたが、霧島市にレベル4の土砂災害危険警報が発表されていることなどから、隊員の安全確保を優先し、捜索は中断されています。捜索の再開については、今後の気象状況などを見て判断される見通しです。