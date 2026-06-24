＜トラベラーズ選手権事前情報◇23日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーは全米オープンが終了し、25日（木）からシグネチャーイベントの「トラベラーズ選手権」が行われる。開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。今大会は全選手が1番から2サムでプレー。第1組目は日本時間25日の午後9時15分にティオフする。【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター日本勢は2人