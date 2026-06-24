新潟市東区で中古自動車小売業を営むK.S.LINEが新潟地方裁判所から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと、K.S.LINEは2013年6月に設立され、「GN AUTO」の名称で新潟市東区に2店舗を展開し、中古自動車小売のほか自動車整備も手がけてきました。 業績面では、2016年7月期に年売上高約8600万円を計上していましたが、近年は大手同業者との競合などの