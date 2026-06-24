熊本市の女性に嘘の投資話を持ち掛け、現金300万円をだまし取ったとして、名古屋市の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、名古屋市守山区の運送業、和田健治容疑者(66)です。 「トクリュウ」が関与か？ 和田容疑者は今年4月、他の人物と共謀して、SNSのメッセージ機能を使い、「特別賞で当選した資金を受け取るために、現金を支払う必要がある」と、熊本市に住む女性(65)にうそを言い、現金300万円をだまし