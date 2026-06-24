女優の川栄李奈（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。親友と子供たちとのお菓子作りを公開した。「親友と子供たちと」とつづり、クッキー作りを楽しむ様子を披露した。「下の子は飽きてクッキー折ってました」と“手足”が折れたクッキーの写真も。愛らしい子供の姿もチラリ。「左手残っててよかったです」とつづった。「黒のチョコペンが服について落ちませんでしたがとても楽しかったです」と笑顔のショットも披露