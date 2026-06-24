円安が止まらず、私たちの暮らしにも影を落としています。背景には日米の金利差と、日本の経済成長率があります。日銀は先週利上げをしたものの、円安はおさまらず。高市政権の政策の影響はあるのか、いつまで続くのか。日本テレビ経済部長が解説します。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“39年半ぶりの水準”円安なぜ続く？」をテーマに解説します。■2022年ごろから円安傾向に山粼誠アナウンサー「23日の円相場は、1ド