２３日午後７時２５分頃、島根県出雲市今市町の商店街「サンロードなかまち」で、「建物２階から黒煙が上がっている」と付近住民から１１９番があった。市消防本部によると、飲食店など１５〜２０棟計約３４００平方メートルが燃え、約１０時間２０分後の２４日午前５時４５分に鎮圧した。消火活動中に気分が悪くなった男性消防団員２人が救急搬送された。他にけが人や逃げ遅れの情報はない。市役所など２か所に一時避難所が開