お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に24日、出演。鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と入浴していた熊本県の5歳の男児が行方不明になった件で、第三者の口出しにくぎを刺した。この施設は天降川のほとりにあり、家族で利用していた家族湯の川側には窓が設置されていた。21日、先に脱衣所に向かった両親がその後、浴室に男児がいないことに気づき、その時に浴室の窓