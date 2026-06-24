元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に24日、出演。東京都北区の滝野川第三小で11人がケガをした火災で、安全管理マニュアルの見直しを呼びかけた。警視庁によると、火元とみられる音楽準備室のコンセントにプラグが刺さっており、プラグのコードが焼き切れていたという。コンセント付近の燃え方が激しく、近くに電気ストーブやサーキュレーター（送風機）があったとも伝えられた