米下院監視・説明責任委員会は２４日、６月１０日に非公開で行われたマイクロソフト共同創業者ビル・ゲイツ氏の証言記録を公開した。公開された記録によると、ゲイツ氏は、故ジェフリー・エプスタイン氏との関係を断とうとした後、エプスタインがゲイツ氏の不倫に関する情報を利用して再び自身の生活に入り込もうとしたと証言した。ただし、エプスタイン氏が直接的な脅迫を行ったことはなかったという。米メディア・ＡＢＣニュ