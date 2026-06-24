サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＬ組第２戦（２３日＝日本時間２４日、カナダ・トロント）、前回カタール大会３位のクロアチアがパナマに１―０で勝利。主将のＭＦルカ・モドリッチ（ＡＣミラン）の代表通算２００試合目を白星で飾った。クロアチアは１７日（日本時間１８日）の初戦で強豪イングランドに２―４で屈して黒星発進。堅守のパナマとは一進一退の攻防が続き、０―０で試合を折り返す。そして後半９分、ＤＦヨシプ・