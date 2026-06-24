県によると、薩摩川内市を流れる平佐川では、平佐町の草原橋付近で氾濫危険水位の5．57mを超えています。 午前10時20分現在の水位は、およそ6mとなっています。 付近ではすでに氾濫が発生しているおそれがあります。身の安全を確保してください。 （画像は鹿児島県HPより） ・ ・ ・