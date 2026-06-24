【モデルプレス＝2026/06/24】YouTuberグループ・フォーエイト48が6月23日、グループのYouTubeチャンネルを更新。最後の投稿となった。【写真】登録者数186万人超YouTuber、最後の投稿◆フォーエイト48、活動終了2月24日、結成7年を迎える6月23日に活動終了することを発表したフォーエイト48。最後の動画では「7年間、本当にありがとうございました」と全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ姿を公開した。そして、公園