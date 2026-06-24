気象庁は午前8時50分ごろ、鹿児島県の薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。 1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測されています。 停滞する梅雨前線の影響で鹿児島県内には、発達した雨雲がかかり、気象庁は午前8時48分に、薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。 薩摩川内市で1時間に108ミリ、いちき串木野市でも103ミリの猛烈な雨を観測しています。 命に危険が及ぶ災害の危険度が急激に高まって