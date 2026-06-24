【モデルプレス＝2026/06/24】「ミス・ジャパン」初代グランプリでタレントの土屋炎伽（33）が6月24日、自身のInstagramを更新。芸能事務所・イザワオフィスと業務提携することを発表した。【写真】土屋太鳳の美人姉「笑顔に癒やされた」妹のマレーシア満喫ショット公開◆土屋炎伽、イザワオフィスとの業務提携発表土屋は「おはようございます 今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」と切り出し、数年前からともに