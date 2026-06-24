俳優の片岡鶴太郎さん（71）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけてハットをかぶったコーディネートを披露した。「グレー×ハット」片岡さんは、「グレー×ハット」とコメントを添えて、ハットとグレーの半袖トップスを合わせたコーデや、サングラスをかけた姿など7枚の写真を投稿した。コーディネートに使われている各アイテムについて、「TOMORROWLAND（トゥモローランド）Tシャツ」、「Goldwin（ゴー