「バランスよく栄養をとらなければ」なんて難しく考え過ぎなくて大丈夫！シンプルに栄養がとれる5つの方法とは シニアの栄養のとり方、これだけは押さえておきたい！ 必要な栄養を効率よくとるのがシニア流難しく考え過ぎなくて大丈夫 栄養のことを考えれば考えるほど、「バランスよく栄養をとらなければ」と、食品や品数にこだわりがちですが、毎日のことだからこそ、継続できることが大事です。シンプルに栄養がとれる5つ