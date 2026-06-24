週に１回の強めの筋トレが脳も体も若返らせる 私はこれまで認知症専門病院のほか、講演会や自治体の招きなどでも「本山式感覚神経トレーニング」を指導してきました。ここに紹介する事例もそのひとつです。神奈川県横浜市のＳ区が、シルバー世代を対象に「本山式感覚神経トレーニング（通称: 本山式筋トレ）」を通じて介護予防をはかろうという取り組みでした。 このトレーニングの効果を測定したのが