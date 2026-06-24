8大会連続8度目のＷ杯に臨んでいる日本代表が、20日（日本時間21日）、1次リーグ（L）F組第2戦で、チュニジアを4-0で下し、今大会初勝利を掴んだ。 ワールドカップ通算1000試合目というサッカー界の巨大な節目となったチュニジア戦で、日本代表（サムライブルー）は、歴史的大勝を収めた。 この試合、ピッチ上では次々と塗り替えられた「5つの新記録」を熱狂の瞬間とともに振り返る。 記録①：