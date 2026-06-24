「懐かしむ」表現をインサートして活用すれば現在から過去へのワープが自然に成立する！ なつかしむ［英：Nostalgic］ 懐かしむの意味 過去のことを思い返し、それにひたること。 懐かしむの類語 懐古懐旧回顧追憶回想郷愁望郷ノスタルジーサウダージなど 懐かしむにおける体（フィジカル）の反応 落ち着いたトーンの声優しくうるんだまなざしリラックスし