豪ドルは0.6910台で落ち着いた動き、CPIには大きな反応を見せず＝東京為替 10時半の豪CPIは総合が予想外に鈍化したものの、トリム平均が予想以上に伸びるまちまちな結果で、相場への影響は限定的に留まった。 AUDUSD0.6913