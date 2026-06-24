東京時間10:46現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝21744.00（-114.00-0.52%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4114.00（-35.40-0.85%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先の下げが重石となり、東京金も軟調