【新興国通貨】ドル人民元はドル高元安傾向、昨日の高値からは少し調整売り＝中国人民元 昨日の高値から少し調整の動き。昨日は6.7935元を付けており、約一月ぶりのドル高元安となった。朝の中国人民銀行対ドル中心レートが4日連続でのドル高となったことなどがドル人民元を支えている。 今日は少し調整が入っているがドル高元安圏。 対円では昨日のドル円の調整局面で23.85円前後から23.772円を付けると、その後は23.8