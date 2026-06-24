【新興国通貨】ドルペソでドル高進む=メキシコペソ 対新興国通貨でのドル高が優勢。ドルペソは昨日の市場で17.37前後kら17.6043まで上値を伸ばした。その後少し調整が入り、中南米午後から今朝にかけては17.55前後での推移が続いている。 USDMXN17.5553