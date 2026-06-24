USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.396.417.186.58 1MO7.716.177.066.53 3MO8.206.057.266.80 6MO8.536.067.567.07 9MO8.646.167.757.22 1YR8.776.488.017.40 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.168.577.50 1MO7.118.237.29 3MO7.688.407.35 6MO8.188.767