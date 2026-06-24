西武ホールディングス（ＨＤ）の第２１回定時株主総会が２４日、埼玉・所沢市内で開かれた。株主からは、西武球場前駅の改修計画に絡み、本拠地ベルーナドームで行われた１２日の西武・巨人戦前に、ゲリラ豪雨に見舞われ、大雨の影響で公式グッズショップ「ライオンズチームストアフラッグス」が営業を見合わせるなど、周辺に影響が出たことを踏まえ、排水などについて自治体との連携はあるのか、質問が寄せられた。当日