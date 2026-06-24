◆米大リーグナショナルズ９―１４フィリーズ（２３日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）今季２９本塁打でホームランダービー独走中のフィリーズ、Ｋ・シュワバー外野手（３３）が敵地のナショナルズ戦でスタメンを外れた。当初は「２番・ＤＨ」で発表されていたが、開始直前になって腰の張りを訴えて先発を外れた。チームは主砲不在で６回まで２―５と劣勢だったが、７回に１点、８回に３点を奪取。８回裏に３失点し