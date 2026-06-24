１９日、欽江古竜窯で焼成した坭興陶を見せる職人。（欽州＝新華社記者／趙歓）【新華社南寧6月24日】中国広西チワン族自治区欽州市にある明代創建の古窯（こよう）、欽江古竜窯で旧暦5月5日の端午節連休（19〜21日）中、年に1度の窯出しの儀式が行われた。伝統的な薪窯（まきがま）での三日三晩の焼成と2日間の自然冷却を経て、広西の伝統工芸「坭興陶（でいこうとう）」の作品8千点余りが次々と取り出された。&#