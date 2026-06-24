12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）の初ファンミーティング『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』の追加公演が発表された。【写真】ソロアーティスト写真も解禁！KO1KEYZのメンバーKO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ。国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たち