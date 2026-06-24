【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表で、大会前に鎖骨を骨折した鈴木唯（フライブルク）が調子を上げてきた。主戦場とする２列目では、久保（レアル・ソシエダード）が左膝を負傷。鈴木唯が万全な状態になればチームにとって追い風となる。５月上旬に手術を受けたが、Ｗ杯代表入り。慎重に調整を続け、２０日のチュニジア戦でＷ杯初出場を飾った。７８分にピッチに入ると、「ボールを持ったら全部行こう」