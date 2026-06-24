政府の火山調査委員会は23日、将来の噴火リスクに応じて、火山をランク分けするための新たな部会を設置すると発表しました。新たに設置されたのは「長期評価部会」です。これまでの短期的な現状評価にとどまらず、今後、数十年単位の長期的な噴火の可能性や、111ある活火山の数を増やすことについて、専門家らが検討を進めます。部会は年に数回程度開催され、今後、数年かけて、過去の文献やデータなどを分析し、自治体の防災対策