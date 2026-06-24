【第13話】 6月24日公開 第13話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月24日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の第13話「我が手に入れしもの」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第13話では、アレクサンドルたちが、暗鶚の陰伝書が入った箱を持って逃亡。兼一はボリスを呼び止め、笑顔で言葉をかける。 サンデーうぇぶり「