プロシップが反発している。この日、新リース会計基準対応ＳａａＳ「ＰｒｏＰｌｕｓ＋」が、グループ会社を含む導入企業数１０００社を突破したと発表したことが好材料視されている。 「ＰｒｏＰｌｕｓ＋」は、約１００社におよぶＩＦＲＳ第１６号（リース）対応プロジェクトから抽出した実務判断・プロセス・運用ノウハウを体系化したサービス。２７年からの新リース会計基準の適用開始に向