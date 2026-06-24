瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかるでしょう。香川県では雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で21度、津山で20度、高松で22度でしょう。23日よりも2度以上気温が低くなりそうです。 25日も断続的に雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山で20度、津山で19度、高松で21度の予想です。日中の最高気温は岡山で26度、