パナソニックホールディングスが３日ぶりに大きく切り返す展開。荒れた地合いに流されることなく、根強い買いが観測される。総合家電大手という従来のイメージを払拭し、現在のマーケットではＡＩデータセンター関連の切り口でにわかに投資資金の波状的な買いを誘導している。 莫大な電力を消費するＡＩサーバー向けバックアップ電源で断トツのシェアを有するほか、ＧＰＵ（画