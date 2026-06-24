午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９９７、値下がり銘柄数は５１８、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に空運、海運、医薬品、小売など。値下がりで目立つのは保険、石油・石炭、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS