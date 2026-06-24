the奥歯'sが、ミニアルバム『サイコサイコラブ』（仮）をJMS×THE NINTH APOLLO 渡辺旭によるレーベル WAKASA WO WARAUNA WORKSより2026年秋にリリースする。 （関連：【画像あり】the奥歯's、ミニアルバム『サイコサイコラブ』（仮）のジャケット写真下書き） 今作には、全8曲を収録。また、あわせてジャケット写真の下書きも公開された。 （文＝リアルサウンド編集部）