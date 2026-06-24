パラグアイメディア『Cronica Digital』の公式Ｘが、「世界中の心を盗んだ！」と綴る。国内の人気モデルについて発信した。「ナイエル・アギレラは、その写真で大きな話題を呼び、ネットユーザーから愛情を込めて“ワールドカップのミューズ”という称号を授けられた。このことを受けて現在、国内外のメディアから最も注目されているパラグアイ人女性となっている」同メディアによれば、アギレラさんはすでにコロンビア、アル