24日11時現在の日経平均株価は前日比211.80円（-0.30％）安の6万9576.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は997、値下がりは518、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は213.2円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が36.2円、ＴＤＫ が33.69円、信越化 が32.18円、ディスコ が18.97円と続いている。 プラス寄与度トップはキオクシア で