しまむらグループの雑貨＆ファッション専門店「シャンブル」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボ新作が登場。2026年6月24日より、全国のシャンブル店舗と公式オンラインストアで発売される。モノグラム財布やガバッと開く口金リュック、アクセサリー、パイル素材のルームウェアまで、デイリーに寄り添うアイテムが幅広くそろう。【画像】キャラ財布に見えない…！大人っぽいモノグラム＆型押し財布を全色チェック■大人