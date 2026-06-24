「大丈夫です」の解釈違い【漫画】本編を読むスーパーで起きるトラブルを描いた、狸谷(@akatsuki405)さん「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「解釈違い」をお届けする。丁寧な日本語は、もしかしたら伝わりにくいのかも？と思う話。■買っても大丈夫だから“大丈夫です”解釈違い01解釈違い02解釈違い03「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」シリーズより本作「解釈違い」は、有人レジでは必ずと言っていい