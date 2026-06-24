駅員にそんなこと言われても…【漫画】本編を読む駅員を経験したザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描き、駅員の日常が垣間見られる作品がそろう。今回は、ブログに投稿された「100日後に辞める駅員さん」の中から電車賃に関するクレームのエピソード漫画を紹介するとともに、作者に昨今の運賃改定などについても話を