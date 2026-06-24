シンガポールメディアの聯合早報は22日、「カボベルデの奇跡は中国のおかげ？」と題する記事を掲載した。サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループHで、初出場の西アフリカの島国カボベルデは優勝候補の強豪スペインと引き分け、「今大会最大の番狂わせ」「奇跡」などと称賛された。カボベルデは人口わずか50万人余りで、W杯出場国としては史上3番目に人口の少ない国。スペイン戦での歴史的な引き分けにより、これまで注