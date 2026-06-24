THE MUSIC DAY2026の出演アーティスト、第三弾がついに解禁！総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届けする。 豪華アーティストの出演が続々と決定！ 今年芸能活動３０周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫/Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサートを予定している山