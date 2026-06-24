台風7号（メーカラー）は、24日午前9時時点で、強い勢力で沖縄の南にあり、時速10kmで北に向かっています。中心気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40m、最大瞬間風速は60mとなっています。半径75km内が風速25m以上の暴風域、220km内が風速15m以上の強風域です。 ＜画像で確認する＞ダブル台風の進路図や雨の様子など その後、日本列島に沿うように進んだあと、29日には日本のはるか東で温帯低気圧に変わ