英ＢＢＣなどによると、イスラエル軍は２３日、侵攻するレバノン南部で、道路の復旧作業をしていた作業員らの一団に発砲し、２人を殺害した。イスラエル軍は、米イランが戦闘終結に向けて協議する間もレバノン南部に地上部隊の駐留を続けており、イランは反発している。ＢＢＣなどによると、銃撃はレバノン南部の都市ナバティエ近郊で、親イラン勢力ヒズボラ関連の救援隊が作業中に起きた。イスラエル軍は、警告射撃を実行した