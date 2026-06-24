横浜市の駅の女子トイレに侵入したとして、最高裁判所の職員の男が逮捕されました。盗撮目的だったとみられています。警察によりますと、逮捕された最高裁判所の事務官・藤井敦史容疑者はことし1月、みなとみらい線・新高島駅の構内にある女子トイレに侵入した疑いがもたれています。藤井容疑者がトイレの女性用の個室に侵入するのを目撃した女性2人が駅員に報告したことで発覚し、藤井容疑者は個室から出たあと、駅員に事務室まで