お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が23日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演。グループLINEの使い方について語った。この日は木梨をゲストに迎えた後編。グループLINEの話題になり、自身が入っている数を「1個」と明かすと、MCのタレント・若槻千夏は思わず「えっ！」とビックリ。木梨は「小学校の同級生たち。それだけ。面倒くさいでしょ？」とぶっちゃけた。後輩