24日午前、千葉県四街道市のヤード内で火災が発生し現在も燃え続けています。けが人や逃げ遅れた人はいないということです。警察や消防によりますと、四街道市鹿放ヶ丘で、午前9時半ごろ「ヤード内からの炎、黒煙。小屋に燃え移りそう」と近隣住民から119番通報がありました。ポンプ車など6台が出動し消火活動にあたっていますが、けが人や逃げ遅れた人はいないということです。またヤード内で何が燃えているのかわかっていません